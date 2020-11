LIVE F1, GP Bahrain in DIRETTA: la griglia di partenza. Pole di Hamilton, Leclerc in sesta fila con Vettel (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE griglia di partenza del GP del Bahrain: Hamilton in Pole, Vettel 11°, Leclerc 12° La cronaca delle qualifiche: Hamilton in Pole position, Ferrari in sesta fila Charles Leclerc: “Non mi sorprende l’eliminazione. In gara non ci saranno miracoli” Sebastian Vettel: “Sapevamo che su questa pista avremmo sofferto” 16.13: E’ tutto per questa DIRETTA LIVE. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.12: Tutto come previsto dunque, con Hamilton che domina la scena in queste qualifiche, mentre notte fonda per la Ferrari: fuori dopo il Q2 e criticità ... Leggi su oasport (Di sabato 28 novembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAdidel GP delin11°,12° La cronaca delle qualifiche:inposition, Ferrari inCharles: “Non mi sorprende l’eliminazione. In gara non ci saranno miracoli” Sebastian: “Sapevamo che su questa pista avremmo sofferto” 16.13: E’ tutto per questa. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 16.12: Tutto come previsto dunque, conche domina la scena in queste qualifiche, mentre notte fonda per la Ferrari: fuori dopo il Q2 e criticità ...

