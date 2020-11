Halle Berry Non è brava a letto | l' attrice risponde sui social e zittisce tutti

Leggi su movieplayer

(Di sabato 28 novembre 2020)ha stroncato sul nascere le dicerie riguardo la sua vita sessuale, tirando in ballo anche il suo attuale fidanzato, il cantante Van Hunt.ha commentato le voci che circolano sul suo conto. Durante un recente show, è infatti emerso che secondo alcune dicerie l'non sarebbee questo ha provocato la sua risposta tramite. Diventare famosi può essere la cosa più eccitante del mondo ma la notorietà presenta anche aspetti negativi, come ad esempio il ritrovarsi protagonisti di illazioni poco piacevoli. Lo sa beneche di recente è finita al centro di una discussione all'interno del programma Cocktails with Queens durante il quale si è parlato delle vite sessuali ...