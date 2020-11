Grande Fratello Vip, gaffe regia: spunta Quarto Grado durante la diretta (Di sabato 28 novembre 2020) La regia 2 del GF Vip 5 manda in tilt il pubblico di Mediaset Extra, che sui social commenta la nuova gaffe: nel corso della diretta è comparso improvvisamente lo studio di Quarto Grado, come è possibile vedere nel video L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di sabato 28 novembre 2020) La2 del GF Vip 5 manda in tilt il pubblico di Mediaset Extra, che sui social commenta la nuova: nel corso dellaè comparso improvvisamente lo studio di, come è possibile vedere nel video L'articolo proviene da Gossip e Tv.

