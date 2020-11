Ecco perché Aurelia è stata uccisa dal compagno: il vero motivo del massacro (Di sabato 28 novembre 2020) L’ha uccisa brutalmente a coltellate, grazie al padre di Aurelia si scopre il vero movente del massacro. Un drammatico sacrificio, per amore dei suoi figli. “Aurelia era un angelo adorava i bimbi e gli animali” dice oggi il padre Giuseppe ricordando la giovane uccisa dal compagno a coltellate, vicino a Pordenone. Il papà svela altri restroscena che hanno portato l’assassino a compiere un gesto tanto efferato. “La tradiva e voleva lasciarlo”. Dunque Giuseppe Forciniti, il femminicida, non era geloso perché – come si era detto in un primo momento – pensava che la compagna lo tradisse, ma era lui che tradiva lei, e Aurelia lo aveva scoperto, voleva lasciarlo. “Questa estate mia figlia aveva visto il cellulare di ... Leggi su chenews (Di sabato 28 novembre 2020) L’habrutalmente a coltellate, grazie al padre disi scopre ilmovente del. Un drammatico sacrificio, per amore dei suoi figli. “era un angelo adorava i bimbi e gli animali” dice oggi il padre Giuseppe ricordando la giovanedala coltellate, vicino a Pordenone. Il papà svela altri restroscena che hanno portato l’assassino a compiere un gesto tanto efferato. “La tradiva e voleva lasciarlo”. Dunque Giuseppe Forciniti, il femminicida, non era geloso– come si era detto in un primo momento – pensava che la compagna lo tradisse, ma era lui che tradiva lei, elo aveva scoperto, voleva lasciarlo. “Questa estate mia figlia aveva visto il cellulare di ...

lauraboldrini : Ecco il mio intervento per il blog di HuffPost che il direttore Mattia Feltri ha deciso di non pubblicare perché ch… - Piu_Europa : ???? Il #27novembre 1990 l’Italia sottoscriveva #Schengen ????Libertà di muoversi, lavorare, amare, studiare, viaggiare… - Piu_Europa : ?? Ecco perché non credo a svolta europeista di #DiMaio e #M5S 'Non hanno esitato a schierarsi per referendum… - SoniaLaVera : RT @25O319: Perché così arrendevole? Ecco il problema di noi italiani. Fatalismo. - internewsit : Capuano: 'Il #Sassuolo può mettere in difficoltà l'Inter. Ecco perché' - -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché Maradona, Bilardo non sa che è morto: ecco perché Corriere dello Sport.it