Da quanto tempo non combatteva Roy Jones? Ultimo incontro nel 2018 con Scott Sigmon

Roy Jones Jr. torna sul ring, anche se non in maniera ufficiale (quella con Mike Tyson è infatti un'esibizione) tra meno di ventiquattr'ore. Forse per un caso o forse no, è difficile dire di no al richiamo dei guantoni, anche a poco meno di tre anni dall'ultima volta che sono stati indossati in via ufficiale. Quell'ultima volta, per il pugile della Florida, è stata annunciata proprio negli ultimissimi giorni del 2017, contro il connazionale Scott Sigmon. Nelle intenzioni di Jones, doveva davvero essere l'Ultimo combattimento, valido peraltro per il titolo WBU dei massimi leggeri. Se l'inizio della carriera era stato al Civic Center di Pensacola, la fine era chiaramente progettata al Bay Center. 8 febbraio 2018 il giorno chiave. A 49 anni, contro un avversario da 30-11-1, ...

Ultime Notizie dalla rete : quanto tempo Domanda di pensione di vecchiaia dopo Ape sociale: quanto tempo prima va presetata? Orizzonte Scuola Benevento, va in fiamme l'edificio occupato dai clochard

Momenti di paura in via Compagna, al rione Ferrovia, dove nel tardo pomeriggio di ieri un incendio è divampato in un vecchio edificio fatiscente, occupato da tempo da alcuni ...

Rsa, ira dei sindacati contro la Regione:«Le Asl ci hanno tolto mille infermieri»

Dura lettera di sette sigle dopo i focolai nelle case per anziani«Con la seconda ondata conteremo centinaia di decessi» ...

