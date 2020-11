A che ora è il coprifuoco a Natale

Leggi su nextquotidiano

(Di sabato 28 novembre 2020) Nonostante i dubbi del premier Conte e il pressing di Iv, sembra resistere l’idea di mantenere ildalle 22 alle 6 del mattino anche nei giorni delle feste: un orientamento che spiega anche quanto detto giovedì dal ministro Francesco Boccia alle Regioni, circa la necessità di contenere tutte le attività entro le 22 inclusa la messa di(sul punto un’interlocuzione è in corso con la Cei). Per i ristoranti dovrebbe restare la chiusura dalle 18 e il blocco dovrebbe diventare totale ae Santo Stefano. I negozi potranno restare aperti fino alle 21 o anche oltre, purché riescano a rispettare e far rispettare l’obbligo dialle 22. Spiega Repubblica: Una misura allo studio per scoraggiare i grandi raduni casalinghi, pericolosi per la diffusione del virus, e si sposerà con una “forte ...