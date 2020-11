Verso il Dpcm di Natale Conte | ' Novità nel pomeriggio Sci | Regioni | frontiere chiuse

infoitinterno : Zone rosse e arancioni, Conte verso il nuovo Dpcm: «Oggi novità sui colori delle Regioni» L'indice Rt per stabilire… - Efisio31251859 : RT @francescatotolo: Il governo #Conte ci ha fatto ammalare tutti di paura, di diffidenza verso gli altri e di povertà, rubandoci la speran… - anticorrotti : RT @francescatotolo: Il governo #Conte ci ha fatto ammalare tutti di paura, di diffidenza verso gli altri e di povertà, rubandoci la speran… - quaranta_vito : RT @Danilo_Sant65: #Natale2020,quest’anno la madonna avrà un parto prematuro .L’ha deciso #Boccia ( in #Digirolamo )sotto il silenzio assen… - BenedettaEvola : RT @francescatotolo: Il governo #Conte ci ha fatto ammalare tutti di paura, di diffidenza verso gli altri e di povertà, rubandoci la speran… -

Ultime Notizie dalla rete : Verso Dpcm

Il Messaggero

Covid e conto alla rovescia verso il nuovo Dpcm del 4 dicembre che in vista del Natale potrebbe modificare ancora l'assetto dell'Italia divisa in zona rosa, zona arancione e zona gialla per limitare ...Non il 25, e nemmeno il 31. Quest'anno la data di dicembre più attesa dell'anno è probabilmente giovedì 3 dicembre, giorno in cui il presidente del consiglio Giuseppe Conte firmerà il nuovo Dpcm (con ...