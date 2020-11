Traffico Roma del 27-11-2020 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 novembre 2020)infomobilità informazioni quotidiane di pubblica utilità per cittadini e turisti che si muovono aun servizio realizzato daservizi per la mobilità e luce verde ACI in collaborazione con Radio Vaticana e Ferrovie dello Stato italiane rallentamenti per incidente su via della Pineta Sacchetti all’altezza di via Francesco Marconi verso via di Boccea anche la 24 la-l’aquila-teramo code per incidente dalla barriera diEst fino al bivio per l’autostrada del Sole in direzione Teramo code per lavori sulla Salaria all’altezza di Villa Spada per entrambe le direzioni di marcia ilviene deviato Sul cavalcavia della motorizzazione civile sulla linea a della metropolitana sempre chiusa la stazione Ottaviano per lavori di manutenzione degli apparati elettrici la ...