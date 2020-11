Serie C, variazione orario partite: ecco quando andrà in scena Foggia-Palermo (Di venerdì 27 novembre 2020) La Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società, ha comunicato la variazione dell'orario delle seguenti partite:8a GIORNATA MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020Palermo - VITERBESE ORE 15.00 14a GIORNATA DOMENICA 6 DICEMBRE 2020Foggia - Palermo ORE 14.00 Leggi su mediagol (Di venerdì 27 novembre 2020) La Lega Pro, anche a ratifica degli accordi intercorsi tra le società, ha comunicato ladell'delle seguenti:8a GIORNATA MERCOLEDÌ 2 DICEMBRE 2020- VITERBESE ORE 15.00 14a GIORNATA DOMENICA 6 DICEMBRE 2020ORE 14.00

