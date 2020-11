Raffaella Carrà ricorda Maradona: “Finì in prigione per un mio concerto” (Di venerdì 27 novembre 2020) Raffaella Carrà ricorda Maradona e quella sera in Argentina, quando il campione finì in carcere per assistere ad un suo concerto. La scomparsa di Maradona ha fatto piangere il mondo intero, non solo quello dello sport. Numerosi i personaggi italiani che lo hanno salutato sui social nel condividere episodi trascorsi insieme; tra quelli anche Raffaella Carrà che vanta più di qualche momento condiviso con Maradona. Raffaella Carrà ricorda Maradona e lo saluta su Twitter prima di rilasciare una lunga intervista al Messaggero, sul giornale disponibile oggi in edicola. “Caro, caro amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene”, scrive sui social nel ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)e quella sera in Argentina, quando il campione finì in carcere per assistere ad un suo concerto. La scomparsa diha fatto piangere il mondo intero, non solo quello dello sport. Numerosi i personaggi italiani che lo hanno salutato sui social nel condividere episodi trascorsi insieme; tra quelli ancheche vanta più di qualche momento condiviso cone lo saluta su Twitter prima di rilasciare una lunga intervista al Messaggero, sul giornale disponibile oggi in edicola. “Caro, caro amico mio soffro tanto e prego, ci hai lasciato troppo presto. Ti voglio bene”, scrive sui social nel ...

