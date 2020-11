Quando Agnelli pungolò Platini | “Maradona centra la traversa da centrocampo | lei sarebbe capace?”

(Di venerdì 27 novembre 2020) Il sogno della Juve dell’avvocatoera di convincere Maradona a vestire la maglia bianconera. Non ci riuscì mai, Diego non voleva. E cosìcercò di fare leva suaffinché provasse ad emulare l’argentino. Lo racconta Tuttosport. “Raccontano che un giorno l’Avvocato al Comunale, dove la Juventus si stava allenando, avvicina tori a, lo aveva sfidato: “Mi dicono che Maradonalacalciando da, lei nein grado?”.aveva scoccato uno dei suoi sguardi beffardi, aveva ordinato al magazziniere di portargli un pallone e di aprire la piccola porta di un magazzino che si affacciava sul campo, a circa 70 metri da dove si trovava il francese, che l’aveva ovviamente ...

Tuttosport

La prima volta fu quando il giocatore giocava ancora in Argentina, la seconda invece riguarda i tempi di Napoli con l'Avvocato Agnelli che si mosse in prima persona per averlo. Il 4 ottobre del 1987, ...Il sogno della Juve dell’avvocato Agnelli era di convincere Maradona a vestire la maglia bianconera. Non ci riuscì mai, Diego non voleva. E così Agnelli cercò di fare leva su Platini affinché provasse ...