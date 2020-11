Pirlo motiva l’esclusione di Ronaldo: “A Benevento gara tosta” (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTorino – Lasciato a casa Cristiano Ronaldo, Andrea Pirlo ha presentato ai microfoni di Juventus Tv l’impegno di campionato in programma domani pomeriggio, ore 18, al “Ciro Vigorito” contro il Benevento. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero. Maradona – “E’ stato l’idolo di tutti noi ragazzi, di chi voleva giocare a calcio. Mi ricordo il Mondiale dell’86 che ha vinto con l’Argentina. Dopo andavo in giardino e provavo a fare il gol che ha fatto contro l’Inghilterra, facendo finta di scartare gli uomini. Ho avuto la fortuna di incontrarlo e di fare una foto ricordo, sono contento di averla nel mio rullino“. Benevento – “Sarà una gara tosta, conosco Inzaghi e so cosa vorrà fare con i suoi giocatori. Dovremo essere subito concentrati, loro proveranno a coprire e ripartire ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 27 novembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTorino – Lasciato a casa Cristiano, Andreaha presentato ai microfoni di Juventus Tv l’impegno di campionato in programma domani pomeriggio, ore 18, al “Ciro Vigorito” contro il. Queste le dichiarazioni del tecnico bianconero. Maradona – “E’ stato l’idolo di tutti noi ragazzi, di chi voleva giocare a calcio. Mi ricordo il Mondiale dell’86 che ha vinto con l’Argentina. Dopo andavo in giardino e provavo a fare il gol che ha fatto contro l’Inghilterra, facendo finta di scartare gli uomini. Ho avuto la fortuna di incontrarlo e di fare una foto ricordo, sono contento di averla nel mio rullino“.– “Sarà unatosta, conosco Inzaghi e so cosa vorrà fare con i suoi giocatori. Dovremo essere subito concentrati, loro proveranno a coprire e ripartire ...

junews24com : Cristiano Ronaldo salta il Benevento: Pirlo motiva così la scelta - - junews24com : Cristiano Ronaldo salta il Benevento: Pirlo motiva così la scelta - - GPeppe34N : RT @anomaleo: Il nostro portiere parla di come #Pirlo motiva i giocatori: 'se dico qualcosa di sbagliato fa giocare @CarloPinsoglio1' ??#juv… - rubylux04 : RT @anomaleo: Il nostro portiere parla di come #Pirlo motiva i giocatori: 'se dico qualcosa di sbagliato fa giocare @CarloPinsoglio1' ??#juv… - Gobba_84 : RT @anomaleo: Il nostro portiere parla di come #Pirlo motiva i giocatori: 'se dico qualcosa di sbagliato fa giocare @CarloPinsoglio1' ??#juv… -

Ultime Notizie dalla rete : Pirlo motiva Pirlo motiva l'esclusione di Ronaldo: "A Benevento gara tosta" anteprima24.it Benevento-Juventus, Pirlo: “Ronaldo e Bonucci, è andata così”

Prima della trasferta col Benevento, Pirlo ha analizzato la gara: "Loro cercheranno di coprire bene il campo e ripartire in contropiede" ...

Juventus, ecco perché Ronaldo riposerà contro il Benevento e non in Champions

Ronaldo non ci sarà a Benevento: i motivi della decisione di riposare in campionato e non in Champions League. Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Benevento. L’attaccante d ...

Prima della trasferta col Benevento, Pirlo ha analizzato la gara: "Loro cercheranno di coprire bene il campo e ripartire in contropiede" ...Ronaldo non ci sarà a Benevento: i motivi della decisione di riposare in campionato e non in Champions League. Cristiano Ronaldo salta la trasferta di Benevento. L’attaccante d ...