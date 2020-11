Pasta con cavolfiore cremosa (Di venerdì 27 novembre 2020) La è una ricetta veramente buona, leggera e appetitosa. Comoda per ogni stagione, perché se fa caldo basta solo farla raffreddare, ma è veramente buona e appetitosa. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di Pasta 350 g di cavolfiore (pulito) 1 spicchi d’aglio 1/2 cipolla piccola 5-6 pomodorini (freschi o in scatola) 1 peperoncino piccolo 2 lt di acqua Sale fino q.b. 5-6 cucchiai di olio Evo Per preparare la iniziamo pulendo il cavolfiore, quindi togliete le foglie esterne, tagliate anche il gambo e poi spezzate con le mani. A questo punto mettete il cavolfiore in un contenitore con l’acqua fredda e se volete lasciate in ammollo. Poi scolate e lavate sotto abbondante acqua corrente fredda. Intanto continuate la preparazione della Pasta ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 27 novembre 2020) La è una ricetta veramente buona, leggera e appetitosa. Comoda per ogni stagione, perché se fa caldo basta solo farla raffreddare, ma è veramente buona e appetitosa. Vediamo insieme la preparazione Ingredienti Segui Termometro Politico su Google News 300 g di350 g di(pulito) 1 spicchi d’aglio 1/2 cipolla piccola 5-6 pomodorini (freschi o in scatola) 1 peperoncino piccolo 2 lt di acqua Sale fino q.b. 5-6 cucchiai di olio Evo Per preparare la iniziamo pulendo il, quindi togliete le foglie esterne, tagliate anche il gambo e poi spezzate con le mani. A questo punto mettete ilin un contenitore con l’acqua fredda e se volete lasciate in ammollo. Poi scolate e lavate sotto abbondante acqua corrente fredda. Intanto continuate la preparazione della...

