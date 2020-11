Morgan ad Asia Argento: "Ti abbraccio e piango Daria con te e Anna Lou" (Di venerdì 27 novembre 2020) Morgan si rivolge ad Asia Argento nel suo post di addio a Daria Nicolodi su Facebook: il cantante ha salutato l'attrice di Profondo Rosso ricordando la complicità che si era instaurata tra loro. Morgan ha salutato Daria Nicolodi con un lungo post su Facebook: il cantante ricordando la complicità con la mamma di Asia Argento ha voluto abbracciare l'ex compagna e la figlia Anna Lou per la perdita della nonna. Daria Nicolodi è morta ieri 26 novembre all'età di 70 anni. Oggi l'ex marito della figlia dell'attrice di Profondo Rosso, Asia Argento ha volto ricordarla con un lungo post su Facebook in cui esprime il suo cordoglio all'ex compagna e alla figlia: "Asia, ti ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 27 novembre 2020)si rivolge adnel suo post di addio aNicolodi su Facebook: il cantante ha salutato l'attrice di Profondo Rosso ricordando la complicità che si era instaurata tra loro.ha salutatoNicolodi con un lungo post su Facebook: il cantante ricordando la complicità con la mamma diha voluto abbracciare l'ex compagna e la figliaLou per la perdita della nonna.Nicolodi è morta ieri 26 novembre all'età di 70 anni. Oggi l'ex marito della figlia dell'attrice di Profondo Rosso,ha volto ricordarla con un lungo post su Facebook in cui esprime il suo cordoglio all'ex compagna e alla figlia: ", ti ...

