Migliori marcatori Champions League: le classifiche all-time (Di venerdì 27 novembre 2020) Migliori marcatori Champions League: quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Le classifiche all-time Cristiano Ronaldo domina la classifica dei Migliori marcatori di sempre in Champions League. Sono 130 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 13 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 117 centri. Completa il podio l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, con 71 gol in carriera nel massimo torneo continentale. Fra i giocatori in attività troviamo al 4° posto il polacco Robert Lewandowski, arrivato a 70 gol, seguito dall’attaccante francese ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 27 novembre 2020): quali giocatori hanno segnato più goal e quali hanno fatto più reti con una squadra? Leall-Cristiano Ronaldo domina la classifica deidi sempre in. Sono 130 le reti totali messe a segno da CR7 con le maglie di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Al suo inseguimento, ma staccato di 13 lunghezze, il suo rivale di sempre Lionel Messi, portatosi a 117 centri. Completa il podio l’ex attaccante di Real Madrid e Schalke 04 Raúl González Blanco, con 71 gol in carriera nel massimo torneo continentale. Fra i giocatori in attività troviamo al 4° posto il polacco Robert Lewandowski, arrivato a 70 gol, seguito dall’attaccante francese ...

OptaPaolo : 107 – Ciro #Immobile ha agganciato Giuseppe Signori (107 gol) al secondo posto dei migliori marcatori della Lazio i… - AdduciOsvaldo : RT @Gio_Dusi: Robert #Lewandowski ha segnato il suo goal numero 71 in Champions League, agganciando Raúl al terzo posto nella classifica de… - morenoAlmare : RT @Gio_Dusi: Robert #Lewandowski ha segnato il suo goal numero 71 in Champions League, agganciando Raúl al terzo posto nella classifica de… - Gio_Dusi : Robert #Lewandowski ha segnato il suo goal numero 71 in Champions League, agganciando Raúl al terzo posto nella cla… - onrugby_it : Top10: la classifica dei migliori marcatori di mete e di punti, dopo la terza giornata -

Ultime Notizie dalla rete : Migliori marcatori Top10: la classifica dei migliori marcatori di mete e di punti, dopo la terza giornata OnRugby Mister Baldini sdogana il bis di Infantino «Vincerà ancora la classifica marcatori»

carrara «La Carrarese deve continuare a crescere». È questo l'input che mister Silvio Baldini lancia all'indomani della netta vittoria contro l'Olbia. Guai a dormire sugli allori, quindi. Su questo pu ...

Lukaku come Vieri, ma Ronaldo fa meglio di entrambi

LAZIO - Con il successo in casa del Crotone nell’ultimo turno di Serie A la Lazio di Inzaghi è arrivata a quattro risultati utili consecutivi nel torneo ...

carrara «La Carrarese deve continuare a crescere». È questo l'input che mister Silvio Baldini lancia all'indomani della netta vittoria contro l'Olbia. Guai a dormire sugli allori, quindi. Su questo pu ...LAZIO - Con il successo in casa del Crotone nell’ultimo turno di Serie A la Lazio di Inzaghi è arrivata a quattro risultati utili consecutivi nel torneo ...