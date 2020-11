Massimo Ranieri, cancellato il debutto di Qui e Adesso: “Sono devastato, cercate di capire” (Di venerdì 27 novembre 2020) Da ormai mesi i fan di Massimo Ranieri attendevano la data del 26 novembre come quella del debutto ufficiale di Qui e Adesso. Il nuovo spettacolo teatrale del cantante e attore napoletano avrebbe dovuto essere trasmesso a puntate su Rai Tre, per un vero e proprio ritorno in televisione da protagonista assoluto; la trasmissione del primo episodio avrebbe inoltre dovuto corrispondere alla presentazione del nuovo album del musicista, dal titolo omonimo e annunciato per lo stesso giorno. Tutto da rivedere; un evento imprevedibile ha infatti annullato la messa in onda dello show, posticipato alle prossime settimane con il benestare del cantante. Sospesa la prima puntata di Qui e Adesso, Massimo Ranieri lascia spazio a Maradona: “Giusto che sia così, la notizia mi ha segato ... Leggi su velvetgossip (Di venerdì 27 novembre 2020) Da ormai mesi i fan diattendevano la data del 26 novembre come quella delufficiale di Qui e. Il nuovo spettacolo teatrale del cantante e attore napoletano avrebbe dovuto essere trasmesso a puntate su Rai Tre, per un vero e proprio ritorno in televisione da protagonista assoluto; la trasmissione del primo episodio avrebbe inoltre dovuto corrispondere alla presentazione del nuovo album del musicista, dal titolo omonimo e annunciato per lo stesso giorno. Tutto da rivedere; un evento imprevedibile ha infatti annullato la messa in onda dello show, posticipato alle prossime settimane con il benestare del cantante. Sospesa la prima puntata di Qui elascia spazio a Maradona: “Giusto che sia così, la notizia mi ha segato ...

RaiTre : “Per il pubblico #Maradona è stato come un fratello, che ammiri e ti fa preoccupare. Stasera faccio 110 passi indie… - ingiro_concerti : 01/12/2020 - Massimo Ranieri - Alba (Cuneo) - SMSNEWSOFFICIAL : MASSIMO RANIERI: ESCE “QUI E ADESSO”, L’ATTESO NUOVO DISCO CHE CONTIENE BRANI INEDITI E ALCUNI DEI PIÙ GRANDI SUCCE… - Spasmodica_ : Cos’è quello spot che va in onda su Rai1 con un uomo che sale le scale di spalle. Lo so, lo sento che si tratta di… - SerieTvserie : Massimo Ranieri ricorda Diego Armando Maradona. Qui e adesso parte giovedì 3 dicembre -