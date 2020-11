Massimo Giletti: carriera in tv e vita privata del presentatore (Di sabato 28 novembre 2020) Massimo Giletti si può dire sia ormai un veterano della televisione italiana: il conduttore di origini torinesi, classe 1962 (58 anni), è infatti uno dei volti più noti al pubblico nonché uno dei più amati. Ora al centro del palinsesto di La7, per lunghi anni il nome di Giletti è stato accostato a quello della Rai dove ha visto nascere il suo programma per eccellenza, L’Arena, tramutatasi successivamente in Non è l’Arena, programma di punta di La7. Forte del suo successo, Giletti vanta un curriculum giornalistico alle spalle invidiabile. Quanto alla sua vita privata, del presentatore si annoverano numerose compagne e nessuna moglie, motivo per cui negli anni è stato spesso associato alla nomea di “sciupafemmine”. Dal debutto sul piccolo schermo nel ’88 ai presunti ... Leggi su thesocialpost (Di sabato 28 novembre 2020)si può dire sia ormai un veterano della televisione italiana: il conduttore di origini torinesi, classe 1962 (58 anni), è infatti uno dei volti più noti al pubblico nonché uno dei più amati. Ora al centro del palinsesto di La7, per lunghi anni il nome diè stato accostato a quello della Rai dove ha visto nascere il suo programma per eccellenza, L’Arena, tramutatasi successivamente in Non è l’Arena, programma di punta di La7. Forte del suo successo,vanta un curriculum giornalistico alle spalle invidiabile. Quanto alla sua, delsi annoverano numerose compagne e nessuna moglie, motivo per cui negli anni è stato spesso associato alla nomea di “sciupafemmine”. Dal debutto sul piccolo schermo nel ’88 ai presunti ...

fattoquotidiano : Un giorno bisognerà chiedere a Massimo Giletti cosa gli è successo a un certo punto della vita [Leggi, di… - russotweet : RT @AmatrudaG: Vincenzo #deluca non sta bene. In un momento così dedicato non può guidare la Regione. Lo conosco da una vita, è sempre lo s… - noitre32 : NERVOSO? 'Da ricoverare per coma etilico...'. De Luca, roba da querela su Giletti: la situazione precipita - RLP_CAMPANIA : RT @AmatrudaG: Vincenzo #deluca non sta bene. In un momento così dedicato non può guidare la Regione. Lo conosco da una vita, è sempre lo s… - AmatrudaG : Vincenzo #deluca non sta bene. In un momento così dedicato non può guidare la Regione. Lo conosco da una vita, è se… -