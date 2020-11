Maradona e il battibecco con i fratelli Gallagher degli Oasis

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 27 novembre 2020) A poche ore dalla scomparsa di Diego Armando, emergono nuove storie attorno alla sua persona. Storie legate anche alla musica, che il Pibe de Oro ha sempre amato nonostante non si dichiarasse un fan viscerale di un genere definito. Tutti ricordano la sua foto con i Queen o l’esibizione a casa di Ciro Ferrara, durante i festeggiamenti del secondo Scudetto col Napoli, di Je so Pezzo di Pino Daniele. Ma, artista del pallone, ha avuto anche rapporti contorti con le rockstar, riemersi ora dopo la sua dipartita. Grazie ad un fan e alla rivista NME, che l’ha portata in auge, è emersa la rissa verbale tra gli, Liam e Noel, edopo un loro incontro in un bar di Buenos Aires nel 2018.e gli, cosa dice la ...