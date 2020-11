Maldini “Ci piace Thauvin | cerchiamo un difensore bravo nell’ 1 contro 1”

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 27 novembre 2020) il Milan, che è primo in classifica, sta valutando delle operazioni di calciomercato per migliorare la rosa.insieme a Massara sta scandagliando il mercato per rinforzare la squadra, sia in vista di Gennaio che Giugno. Nella sessione invernale si cercherà: uncentrale e un centrocampista, invece per Giugno si stanno valutando già dei possibili acquisti a parametro zero. Intervista, Direttore tecnico Milan su“E’ un giocatore che sarà a fine contratto, quindi è un giocatore dal punto di vista economico interessante. E’ un giocatore di alto livello. Non è propriamente il prototipo del giocatore che abbiamo preso in questi due anni per età. Quello che diciamo sempre noi, però, è che il mix giusto sia quello formato da tanti giocatori giovani con giocatori con un pochino più di ...