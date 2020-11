Emma e la maternità: "Non è un obbligo" (Di venerdì 27 novembre 2020) Emma Marrone ha confessato i motivi per cui al momento non desidera avere figli e ciò che pensa sulla maternità. Emma Marrone: “Non voglio figli ora, devo fare ancora rock’n’roll” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 27 novembre 2020)Marrone ha confessato i motivi per cui al momento non desidera avere figli e ciò che pensa sullaMarrone: “Non voglio figli ora, devo fare ancora rock’n’roll” su Notizie.it.

HuffPostItalia : Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - BiasiErika : RT @HuffPostItalia: Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - annades90 : RT @HuffPostItalia: Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' - squopellediluna : La maternità non è un obbligo. Ognuno ha il suo percorso. Può succedere che una donna voglia dedicarsi a se stessa.… - teresacapitanio : RT @HuffPostItalia: Emma Marrone: 'La maternità non è un obbligo. Oggi abbiamo la possibilità di congelare gli ovuli' -

Ultime Notizie dalla rete : Emma maternità Infarto, intervenite nella “Golden Houar†può salvare la vita Yahoo Notizie