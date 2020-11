DETTO FATTO e i problemi non affrontati della televisione italiana (Di venerdì 27 novembre 2020) DETTO FATTO sospeso per il tutorial sessista. Ma c’è altro, una serie di problematiche più profonde legate all’intrattenimento nostrano e al sessismo diffuso nella cultura di massa. “Al supermercato si cucca” DETTO FATTO è stato al centro del mirino per il tutorial che si presupponeva (diciamo) di insegnare alle donne come fare la spesa restando attraenti. Un grande polverone si è alzato in questi giorni, dopo il tutorial di DETTO FATTO, programma pomeridiano su Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, nella puntata di martedì 24 novembre. Con tacchi alti, schiena inarcata e catwalking, la pole dancer Emily Angelillo, ha spiegato come una donna dovrebbe muoversi tra gli scaffali di un supermercato per essere impeccabile e piacente agli occhi di un uomo. Un tutorial definito da molti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 27 novembre 2020)sospeso per il tutorial sessista. Ma c’è altro, una serie di problematiche più profonde legate all’intrattenimento nostrano e al sessismo diffuso nella cultura di massa. “Al supermercato si cucca”è stato al centro del mirino per il tutorial che si presupponeva (diciamo) di insegnare alle donne come fare la spesa restando attraenti. Un grande polverone si è alzato in questi giorni, dopo il tutorial di, programma pomeridiano su Rai 2 condotto da Bianca Guaccero, nella puntata di martedì 24 novembre. Con tacchi alti, schiena inarcata e catwalking, la pole dancer Emily Angelillo, ha spiegato come una donna dovrebbe muoversi tra gli scaffali di un supermercato per essere impeccabile e piacente agli occhi di un uomo. Un tutorial definito da molti ...

