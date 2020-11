Brucia un milione di dollari per non dare mantenimento all’ex moglie ma…

Leggi su velvetgossip

(Di venerdì 27 novembre 2020) La vicenda ha avuto luogo a Ottawa, in Canada. Pur di non concedere il, un 55enne uomo d’affari ha deciso dire undicanadesi. Lo avrebbe dichiarato in tribunale, così da evitare di rispettare l’accordo previsto per la sentenza di divorzio. Ecco cosa è successo. Unditi per nonilCome Hollywood insegna, non sempre esiste il lieto fine. Anzi, molto spesso ci capita di assistere a ciò che potenzialmente accade dopo, una volta che l’amore finisce. Non rado capita che l’avidità, mossa da un pizzico di cattiveria nei confronti dell’ex coniuge, spinga a compiere azioni ...