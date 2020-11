Uccide la fidanzata, si costituisce con le mani macchiate di sangue (Di giovedì 26 novembre 2020) Uccide la fidanzata massacrandola a coltellate, subito dopo va dai carabinieri e lo fa con le mani ancora lorde del sangue della donna. Un uomo Uccide la fidanzata, poi va a costituirsi alla locale stazione dei carabinieri. E lo fa avendo le mani ancora sporche del sangue della donna. Nel giorno che celebrava la memoria L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 26 novembre 2020)lamassacrandola a coltellate, subito dopo va dai carabinieri e lo fa con leancora lorde deldella donna. Un uomola, poi va a costituirsi alla locale stazione dei carabinieri. E lo fa avendo leancora sporche deldella donna. Nel giorno che celebrava la memoria L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

A Pordenone, un uomo ha ucciso la sua compagna di 34 anni durante la notte e poi è andato a costituirsi in questura.

