Studio legale Vizzino, Libro bianco sulla sanità negata: in Campania cure negate ad anziani e meno abbienti (Di giovedì 26 novembre 2020) L'emergenza sanitaria in Campania non è mai stata così grave. La curva dei contagi non accenna a decrescere e le strutture ospedaliere sono al collasso. La preoccupazione degli esperti è elevata soprattutto se si pensa che l'inverno è ancora lungo e che, con l'arrivo delle influenze stagionali, la situazione potrebbe precipitare. In continuità con l'impegno profuso finora sul fronte dell'emergenza sanitaria, lo Studio legale Vizzino ha deciso di approntare un "Libro bianco della sanità", che sarà aggiornato quotidianamente con lo scopo di diventare un sempre aggiornato raccoglitore di segnalazioni delle disfunzioni e delle gravi ingiustizie che ogni giorno vengono perpetrate a discapito dei cittadini malati. A scadenze regolari, il "Libro" verrà ...

