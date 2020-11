Roccapiemonte | il Comune ricorda Diego Armando Maradona

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 26 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – Il Sindaco diCarmine Pagano e l'Assessore allo Sport Roberto Fabbricatore, facendo proprio il sentimento di tutta la comunità rispetto alla prematura scomparsa del più grande calciatore di tutti i tempi,, unendosi allo spirito che sta attraversando in queste ore la città di Napoli, dove il Pibe de Oro ha incantato per anni con le sue magie sul campo di gioco, comunicano che alle ore 17:02 di oggi e per 90 minuti, accenderanno un faro azzurro che illuminerà la facciata della casa comunale diin Piazza Zanardelli. Verràto così, in questo momento triste, un mito dello sport, un talento puro, simbolo del riscatto per tanta gente.