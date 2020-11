Nina Moric rivela chi è la fidanzata di Fabrizio Corona: è di nuovo una Rodriguez (Di giovedì 26 novembre 2020) Nina Moric sgancia una bomba sul suo ex marito, Fabrizio Corona, il quale, a suo dire, avrebbe una storia d’amore con Mariana Rodriguez Fonte InstagramLa guerra mediatica tra i due ex coniugi, Nina Moric e Fabrizio Corona, non accenna a placarsi e “puntata dopo puntata” ci sono rivelazioni che lasciano perplessi. Fabrizio, secondo Nina, è reo di continuare a infamarla in tv e sui social. E allora ecco la showgirl decide di vendicarsi e nelle sue stories di Instagram fa delle rivelazioni scioccanti sul suo ex, mentre condivide il divano con il suo nuovo fidanzato, Marco, 22 anni. Ed è in questa situazione di relax che ... Leggi su chenews (Di giovedì 26 novembre 2020)sgancia una bomba sul suo ex marito,, il quale, a suo dire, avrebbe una storia d’amore con MarianaFonte InstagramLa guerra mediatica tra i due ex coniugi,, non accenna a placarsi e “puntata dopo puntata” ci sonozioni che lasciano perplessi., secondo, è reo di continuare a infamarla in tv e sui social. E allora ecco la showgirl decide di vendicarsi e nelle sue stories di Instagram fa dellezioni scioccanti sul suo ex, mentre condivide il divano con il suofidanzato, Marco, 22 anni. Ed è in questa situazione di relax che ...

