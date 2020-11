Morte Maradona, la Bundesliga omaggia Diego: un minuto di silenzio e lutto al braccio (Di giovedì 26 novembre 2020) La Federcalcio tedesca, con una nota ufficiale, ha comunicato che in Bundesliga e Zweite Liga omaggeranno Diego Armando Maradona nelle partite del week-end. L’argentino sarà ricordato con un minuto di silenzio in tutte le partite e la fascia nera in segno di lutto al braccio. Questo dimostra come la leggenda del Pibe de Oro non ha mai avuto confini. Mit einer Gedenkminute werden #Bundesliga und 2. Bundesliga vor den Begegnungen am kommenden 9. Spieltag an Diego #Maradona erinnern. Die Mannschaften werden zudem mit Trauerflor auflaufen. pic.twitter.com/zngwK4xeob — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL Official) November 26, 2020 Foto: twitter uff Bundesliga L'articolo proviene da Alfredo ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 26 novembre 2020) La Federcalcio tedesca, con una nota ufficiale, ha comunicato che ine Zweite Liga omaggerannoArmandonelle partite del week-end. L’argentino sarà ricordato con undiin tutte le partite e la fascia nera in segno dial. Questo dimostra come la leggenda del Pibe de Oro non ha mai avuto confini. Mit einer Gedenkminute werden #und 2.vor den Begegnungen am kommenden 9. Spieltag anerinnern. Die Mannschaften werden zudem mit Trauerflor auflaufen. pic.twitter.com/zngwK4xeob — DFL Deutsche Fußball Liga (@DFL Official) November 26, 2020 Foto: twitter uffL'articolo proviene da Alfredo ...

