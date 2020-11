Milan, a sinistra quante scelte. Rebic e Leao i vice Ibrahimovic (Di giovedì 26 novembre 2020) La trasferta del San Paolo non ha certo fatto eccezione: i successi del Milan, spesso e volentieri, portano la firma della fascia sinistra. Nel 3-1 in casa del Napoli, per esempio, la doppietta di ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 26 novembre 2020) La trasferta del San Paolo non ha certo fatto eccezione: i successi del, spesso e volentieri, portano la firma della fascia. Nel 3-1 in casa del Napoli, per esempio, la doppietta di ...

sportli26181512 : Pioli, a sinistra l'imbarazzo della scelta. Rebic e Leao si candidano da centravanti: Pioli, a sinistra l'imbarazzo… - Gazzetta_it : #Milan, a sinistra quante scelte. #Rebic e #Leao i vice #Ibrahimovic - ducciosiena : Personalmente avrei fatto giocare Colombo centravanti , lasciato Rebic nella sua posizione ideale a sinistra e Haug… - MilanClubAlanno : RT @Alenize82: L’attacco del #Milan per le prossime settimane avrà comunque, nonostante l’assenza di #Ibrahimovic (e per poco anche di #Lea… - CCokina12 : RT @Alenize82: L’attacco del #Milan per le prossime settimane avrà comunque, nonostante l’assenza di #Ibrahimovic (e per poco anche di #Lea… -