Maradona segreto | 10 cose che forse non sai sull' uomo oltre che sul campione

Le ascendenze native Nato a Lanús (sobborgo di Buenos Aires) il 30 ottobre 1960, era il quinto di otto figli, e il primo maschio, di Diego Maradona e Dalma Salvadora Franco. La famiglia era originaria della provincia di Corrientes. Maradona aveva ascendenze native, galiziane (Spagna) e croate, nei tratti indigeni ricordava vagamente il pugile Carlos Monzon. Era cresciuto nel quartiere proletario di Villa Fiorito. Giocava in strada bambino finché a 9 anni entrò fra i giovanissimi della squadra Los Cebollitas e a 15 anni era già in forza all'Argentinos Juniors

Sette anni e due scudetti. E la Coppa Uefa e la Coppa Italia e la Supercoppa e quell’amore frastagliato, e Barcellona e Marsiglia. «Ma lui è stato la mia vita e quella di Napoli». E cos’altro ancora, ...

Ha un segreto per tirare su il morale di Diego Armando Maradona? «Sì. In questo periodo di quarantena gli mando spesso su whatsapp le foto dei suoi due nipoti, i piccoli Diego Matias e India Nicole.

