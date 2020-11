'L'aborto non è un diritto umano': la Lega difende la Polonia dalla condanna dell'Eurocamera" (Di giovedì 26 novembre 2020) 'La limitazione del diritto all'aborto ha come conseguenza l'aumento di aborti ilLegali e più pericolosi', mettendo in pericolo la vita delle donne. E questo è quello che potrebbe succedere con l'... Leggi su europa.today (Di giovedì 26 novembre 2020) 'La limitazione delall'ha come conseguenza l'aumento di aborti illi e più pericolosi', mettendo in pericolo la vitae donne. E questo è quello che potrebbe succedere con l'...

vaticannews_it : #26novembre #PapaFrancesco in una lettera ringrazia la rete di donne che, dal 2018, si batte per la tutela dei bamb… - GiovanniCalcara : Quando si parla di aborto, si dice che 'non si può legiferare sulla moralità'. Allora perché abbiamo leggi contro… - Tiberio2028 : @SchwoarzMola @AlbeNespoli Resta che l'aborto è omicidio, legale o no non ne cambia la natura. - daniele19921 : RT @ProVitaFamiglia: ?? #Aborto forzato, 'Non urlare, spaventerai gli altri pazienti' Ha supplicato di poter vedere l'ecografia e quando ha… - radioromalibera : ?? Se si protesta contro i femminicidi, perché non si protesta contro la pratica selettiva dell'aborto che scarta le… -