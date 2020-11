Il governo si è scordato un pezzo di Italia: la lunga lista degli esclusi dagli aiuti (Di giovedì 26 novembre 2020) Un esercito intero di lavoratori fermi a causa delle restrizioni imposte dal governo per contrastare la diffusione del Covid in Italia. Eppure esclusi dall’elenco delle attività che avranno diritto ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti Ristori. Una beffa oltre al danno, enorme, già subito. L’elenco degli Italiani che non potranno contare sui soldi promessi dal governo è lungo: musicoterapeuti che organizzavano progetti per i ragazzi disabili nelle scuole, psicomotricisti che lavoravano nelle rsa, archeologi, organizzatori di eventi, designer di interni, counselor, grafici pubblicitari. Tutte categorie che, tra l’altro, in estate erano già rimasti fuori dalla prima tornata di aiuti da parte dell’Agenzia delle Entrate. Alle pagine del Fatto Quotidiano ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 26 novembre 2020) Un esercito intero di lavoratori fermi a causa delle restrizioni imposte dalper contrastare la diffusione del Covid in. Eppuredall’elenco delle attività che avranno diritto ai contributi a fondo perduto previsti dai decreti Ristori. Una beffa oltre al danno, enorme, già subito. L’elenconi che non potranno contare sui soldi promessi dalè lungo: musicoterapeuti che organizzavano progetti per i ragazzi disabili nelle scuole, psicomotricisti che lavoravano nelle rsa, archeologi, organizzatori di eventi, designer di interni, counselor, grafici pubblicitari. Tutte categorie che, tra l’altro, in estate erano già rimasti fuori dalla prima tornata dida parte dell’Agenzia delle Entrate. Alle pagine del Fatto Quotidiano ...

