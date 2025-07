Tornare all’immunità parlamentare arriva la proposta di legge per tornare a prima di Tangentopoli | cosa cambia per i politici

Depositata in Cassazione una legge di iniziativa popolare per ripristinare l’articolo originario della Costituzione sull’immunità parlamentare. La parola ai promotori. Trentadue passi indietro nel tempo fino al 1993. Erano gli anni di Tangentopoli, e deputati e senatori dell’epoca decisero di modificare l’articolo 68 della Costituzione sull’immunità parlamentare. – notizie.com Mani Pulite scoperchiò i segreti di una classe politica corrotta, implicata in un sistema di tangenti legate agli appalti pubblici. 🔗 Leggi su Notizie.com

