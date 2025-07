Il nuovo parco giochi sarà intitolato a Gino Strada

Sabato 19 luglio, alle ore 17:00, sarà inaugurato ufficialmente il nuovo Parco Giochi intitolato a Gino Strada, situato in via Pietro Nenni, a Cesa. La cerimonia prevede la benedizione del parroco don Giuseppe Schiavone, seguita dai saluti istituzionali del Sindaco Enzo Guida, del consigliere. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Bergamo, ampliata l’area giochi al parco della Trucca - LA NOVITÀ. Le strutture riposizionate provengono da Sant’Agostino e dal Turani in un’ottica di lotta allo spreco.

Bambino investito da un'auto davanti al parco giochi - Bambino investito da un'auto in viale della Stazione a Sutri, davanti al parco giochi e a pochi metri dalla piazza che ospita il mercato settimanale.

Bimbo cadde in un parco giochi rompendosi un braccio: dirigente comunale a processo - CELLINO SAN MARCO – Cadde rovinosamente per terra dopo essere inciampato in una mattonella sollevata riportando una frattura biossea all’avambraccio destro, con una prognosi superiore ai 40 giorni.

Sabato 12 luglio sarà inaugurata una nuova area cittadina: il parco giochi inclusivo di via Emilio Iuso che sarà intitolato al dott. Francesco Talarico. In tal modo si intende fare memoria di un degno rappresentante della vecchia categoria dei medici con pluricon Vai su Facebook

