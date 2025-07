Equitazione | Italia al 5° posto dopo la prima giornata Comanda la Gran Bretagna

La prima giornata degli Europei 2025 di salto ostacoli si è ufficialmente aperta sul campo di gara di La Coruna, in Spagna, ecco come sono andate le cose nel dettaglio nella prova d’esordio sul tracciato iberico. Al primo posto della graduatoria c’è la Gran Bretagna che ha accumulato complessivamente un monte di penalità di 3.96, con la squadra formata da Matthew Sampson (2.21), Donald Whitaker (0.67), Scott Brash (1.08) e Ben Maher (2.35, scartato). Alle spalle della fortissima selezione d’oltremanica, campione olimpica in carica, ci sono al momento la Germania, seconda a 4.19, e il Belgio, terzo a 4. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Equitazione: Italia al 5° posto dopo la prima giornata. Comanda la Gran Bretagna

In questa notizia si parla di: posto - prima - giornata - gran

Domanda mobilità docente perdente posto 25/26: cosa succede se indico prima preferenze interprovinciali? Come viene assegnata la scuola? - Domanda mobilità perdente posto 2025/26: se si è soddisfatti in una preferenza interprovinciale, non si viene riassorbiti nella scuola di ex titolarità ; il trasferimento d'ufficio, per chi presenta domanda condizionata o meno, avviene solo se non si trova posto in nessuna delle preferenze indicate.

Il protocollo dei funerali violato dal Vaticano, così Zelensky e la moglie Olena hanno trovato posto in prima fila (come Trump) - Si tinge di giallo la disposizione dei posti in prima fila per i funerali di Papa Francesco di questa mattina.

Grosseto al settimo posto: playoff a rischio prima del derby con il Siena - CALCIO Il Grosseto, quando manca una giornata al termine della regular season, si trova al settimo posto della classifica: un piazzamento impensabile e incredibile a inizio della stagione.

[#MotoGP] Marc Marquez, che ha chiuso terzo nella prima giornata di prove del Gran Premio di Germania della MotoGP, ha parlato dell'ovvia decisione di Jorge Martin, che rimarrà con l'Aprilia anche nella prossima stagione. Vai su Facebook

Equitazione: Italia al 5° posto dopo la prima giornata. Comanda la Gran Bretagna; Salto ostacoli: Team Italia al quinto posto nell’Europeo di La Coruña. Giulia Martinengo Marquet nella ‘top ten’ individuale; MXGP, GP Gran Bretagna: 1^ vittoria di manche per Fantic con Coldenhoff. Gara 2 a Febvre.

Messi a posto subito i conti prima squadra con 240mila euro - Dalle parole si è passati rapidamente ai fatti: la Finres spa, neo proprietaria dell’Ac Prato dopo aver formalizzato ... msn.com scrive

La prima giornata dei Campionati Juniores e Promesse a Grosseto - Presidente: Alberto Morini Via Trattati Comunitari Europei 7- Lo riporta fidal.it