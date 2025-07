Maturità la protesta degli studenti all’orale Il j’accuse di un insegnante | Valutiamo persone non numeri non siamo i boia del voto stop alla demonizzazione servono risorse non colpevolizzazioni

«Io non ci sto!»: con queste parole il docente Aldo Domenico Ficara risponde alla lettera di uno studente che ha denunciato il malessere generato dalla scuola. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità, gli studenti diffidano Valditara: “Ritiri l’ordinanza sul voto in condotta, così si reprime chi protesta” - “Vogliamo portare Giuseppe Valditara in tribunale ”. Ad alzare la voce contro il ministro dell’Istruzione sono i ragazzi che a giugno dovranno affrontare la maturità.

Promosso matematicamente alla Maturità, fa scena muta all’orale e lo passa. La protesta di uno studente: «Il sistema dei voti è ingiusto» - È entrato in aula per l’ esame orale di Maturità, ha salutato i professori, firmato il registro e poi si è rivolto così alla commissione: «Signori, grazie di tutto, ma io questo colloquio di maturità non lo voglio sostenere.

“L’esame di maturità è una sciocchezza”: studente di Padova rifiuta l’orale per protesta contro il sistema - Gianmaria Favaretto, 19 anni, ex studente del liceo scientifico Enrico Fermi di Padova, ha deciso di voltare le spalle all’orale dell’esame di maturità.

Negli ultimi mesi si è riaperto il dibattito sulla maturità dopo alcuni casi di studenti che hanno scelto di boicottare l’orale dell’Esame di Stato, presentandosi davanti alla commissione senza rispondere o rifiutando direttamente di sostenerlo. Un gesto di protesta Vai su Facebook

In questi giorni e abbiamo sentite molte, anche troppe, riguardo alcuni #studenti che, legittimamente, hanno deciso di fare scena muta all’orale della #maturità. Un gesto di protesta. Un gesto consapevole. A cura di @AleVerrelli Vai su X

