Volley Fefé De Giorgi | Tanto agonismo ed energia messa in difficoltà la ricezione della Serbia

L’Italia ha regolato la Serbia con un secco 3-0, incominciando nel miglior modo possibile la terza settimana della fase preliminare della Nations Leagu e di volley maschile. I Campioni del Mondo si sono imposti in maniera schiacciante a Lubiana (Slovenia) e hanno così infilato la settima vittoria su nove partite disputate nella prestigiosa competizione internazionale itinerante, compiendo un passo importante verso la qualificazione alla Final Eight. Il CT Fefé De Giorgi ha analizzato la partita attraverso i canali federali: “ Oggi era importante iniziare bene, la partita d’esordio di una Pool è sempre un po’ più delicata. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Volley, Fefé De Giorgi: “Tanto agonismo ed energia, messa in difficoltà la ricezione della Serbia”

In questa notizia si parla di: volley - fefé - giorgi - serbia

Volley, Italia-Iran, primo test a Cavalese: gli azzurri di Fefè De Giorgi preparano la VNL - La Nazionale maschile di pallavolo torna in campo venerdì 30 maggio alle ore 16:00 al Palazzetto di Cavalese per affrontare l’ Iran nella prima delle due amichevoli previste in preparazione alla Volleyball Nations League 2025.

Volley, Fefé De Giorgi: “Tre vittorie, meccanismi da assimilare: tutti al servizio della squadra” - L’Italia ha sconfitto l’Argentina per 3-1 e ha conquistato la terza vittoria nella Nations League 2025 di volley maschile, chiudendo nel miglior modo possibile la trasferta di Quebec City (Canada).

Obiettivo Finals di Nations League L'Italia di Fefè De Giorgi a caccia di un'altra vittoria #SerbiaItalia di #VNL dalle 16:30 su #DAZN Vai su X

VNL: DOMANI L’ESORDIO A LUBIANA CONTRO LA SERBIA, LA PRESENTAZIONE DI RYCHLICKI Lubiana. Dopo l’ultima gara giocata a Chicago lo scorso 30 giugno, torna in campo la nazionale maschile nella Volleyball Nations League. Gli Azzurri affronte Vai su Facebook