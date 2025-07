Calciomercato Napoli manca solo un piccolo passo per chiudere | le ultime

Il Napoli sta per chiudere un altro colpo di mercato in entrata, ma manca ancora un dettaglio prima di poter parlare di ufficialitĂ Il Napoli di mister Antonio Conte è pronto ad affrontare una nuova stagione sportiva, da protagonista. Nella giornata di domani, per gli azzurri inizierĂ il ritiro di Dimaro, in cui saranno presenti i nuovi acquisti ufficiali Luca Marianucci, Kevin De Bruyne e Noa Lang, che proprio oggi è stato accolto da un bagno di folla a Castel Volturno. Ma il bello deve ancora venire. Nelle ultime ore, infatti, ha preso quota un’altra trattativa in entrata, che è ormai alle fasi finali dopo l’intenso lavoro in prima persona del d. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, manca solo un piccolo passo per chiudere: le ultime

Napoli, fiducia per De Bruyne: cosa manca per chiudere. David e la clausola: le richieste degli agenti - Mentre continua la lotta per lo scudetto con l`Inter, il Napoli si muove per due colpi a parametro zero.

Adani: «Manca Buongiorno e Olivera fa il centrale. Il Napoli fa tre cambi contro il Genoa e non entra Marin» - Lele Adani a Viva El Futbol commenta il pareggio del Napoli contro il Genoa per 2-2. Adani pone l'accento sull'assenza di un difensore centrale puro come sostituto di Buongiorno e Juan Jesus.

Meravigliosa Napoli segreta nei nuovi itinerari gratuiti del Mudd, in cui non manca il Vomero - Presentati presso il Palazzo Arcivescovile di Napoli i "Percorsi di Fede", itinerari alla scoperta di una Napoli meravigliosamente segreta, tra arte e spiritualità , elaborati dal MUDD - Museo Diocesano Diffuso assieme all'Arcidiocesi di Napoli e all'Assessorato al Turismo del Comune di Napoli.

