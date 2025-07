Riccardo Muti dirige l’Orchestra Luigi Cherubini in tre concerti speciali

ROMA – Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese, per tre appuntamenti speciali organizzati da D’Alessandro e Galli: domenica 20 luglio a Villa Manin a Codroipo (UD), martedì 22 luglio al Lucca Summer Festival e giovedì 24 luglio all’Anfiteatro degli Scavi di Pompei (Na). Il programma dei concerti attraversa diverse epoche, mettendo in luce la bellezza e la potenza espressiva della grande musica sinfonica e cinematografica. L’Orchestra eseguirà la sinfonia tratta dalla Norma di Vincenzo Bellini, capolavoro dell’opera romantica italiana; e Le quattro stagioni di Giuseppe Verdi da I Vespri Siciliani, tra le pagine sinfoniche più colorate del compositore. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Riccardo Muti dirige l’Orchestra Luigi Cherubini in tre concerti speciali

In questa notizia si parla di: riccardo - muti - orchestra - luigi

Riccardo Muti in concerto a Bari - Riccardo Muti sarà a al Teatro petruzzelli di Bari per il concerto fuori abbonamento in programma il prossimo 13 maggio: il maestro Muti dirigerà i Wiener Philharmoniker al teatro Petruzzelli di Bari il 13 maggio alle 20.

Riccardo Muti e la Berliner Philarmoniker per la mattina di festa a Bari EuropaKonzert al Petruzzelli - Un concerto per l’Europa. Stamani il teatro Petruzzelli di Bari ha ospitato un evento nel vero senso del termine: la filarmonica più famosa del mondo diretta dal più importante maestro del mondo.

Scala, dopo Riccardo Muti arriva Chung - Il nuovo direttore musicale del Teatro la Scala sarà Myung-Whun Chung. Lo ha deciso il CdA accogliendo all'unanimità la proposta del Sovrintendente e direttore artistico Ortombina.

Riccardo Muti dirige l’Orchestra Luigi Cherubini a Lucca Summer Festival. 22 Luglio 2025 | Lucca Summer Festival Piazza Napoleone |#LSF25 -- @riccardomutimusic @orchestracherubini http://www.riccardomutimusic.com Vai su Facebook

Muti emoziona al Municipale: serata da sogno per i 20 anni della Cherubini; RICCARDO MUTI dirige l’Orchestra Luigi Cherubini in tre concerti speciali; Riccardo Muti Orchestra Giovanile Luigi Cherubini Karl Heinz Schütz, flauto.

RICCARDO MUTI dirige l’Orchestra Luigi Cherubini in tre concerti speciali - Riccardo Muti dirigerà l’Orchestra giovanile Luigi Cherubini in alcuni dei luoghi più suggestivi del nostro paese, per tre appuntamenti speciali organizzati da D’Alessandro e Galli: domenica 20 luglio ... Si legge su politicamentecorretto.com

Riccardo Muti trionfa al Ravenna Festival con la Cherubini - Terzo e ultimo appuntamento per Riccardo Muti, ancora una volta sul podio della sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, sovrano incontrastato anche in questa 36/a edizione del Ravenna Festival in un ... Lo riporta msn.com