Gyokeres continua il braccio di ferro tra Arsenal e Sporting Cosa manca per la fumata bianca?

Gyokeres, distanza minima tra Sporting e Arsenal: si tratta sui bonus. La situazione attuale di calciomercato La trattativa di mercato tra Sporting Lisbona e Arsenal per Viktor Gyokeres continua a essere al centro del mercato internazionale, ma l'intesa definitiva non è ancora stata raggiunta. Secondo quanto riportato dal quotidiano portoghese Record, le due società restano

Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole. Lo Sporting chiede 80 milioni (Mirror) - Gyokeres, ora il Napoli è un rivale dell’Arsenal: Conte lo vuole (Mirror) Il Mirror scrive che adesso il Napoli è entrato prepotentemente in lizza per Viktor Gyokeres bomber dello Sporting Lisbona che secondo il giornale inglese è valutato 67 milioni di sterline, ossia 79 milioni di euro.

Arsenal Close in On Valencia Centre-Back Cristhian Mosquera e Viktor Gyokeres Deals - 2025-07-14 13:00:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: L’Arsenal si sta avvicinando a garantire la firma del difensore di Valencia Cristhian Mosquera.

Calciomercato estero, l’Arsenal cerca il colpo da novanta in attacco e si inserisce nella corsa per Gyokeres! Questa l’offerta - Calciomercato estero, l’Arsenal cerca il colpo in attacco e si inserisce per Gyokeres! Questa l’offerta L’Arsenal è pronto a fare sul serio in vista della nuova stagione.

