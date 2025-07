Generale Portolano squarcia il velo | La difesa europea è un castello di carte

“Oggi la politica di difesa europea fatico a comprenderla.” Con questa dichiarazione senza filtri, il generale Luciano Portolano, capo di Stato maggiore della Difesa, in audizione in commissione Esteri e Difesa del Senato, ha squarciato il velo ipocrita sul progetto di autonomia strategica europea. Il generale ha elencato tutto quello che ancora manca per rendere possibile parlare di difesa europea. L’audizione al Senato, in sostanza, rivela un continente militarmente frammentato, dove l’ambizione di sovranitĂ si scontra con una realtĂ di dipendenza atlantica. Debolezza strategica. Nella fredda luce dell’aula senatoria, il Capo di Stato Maggiore della Difesa ha condotto una diagnosi impietosa dell’incapacitĂ europea di dotarsi di una vera architettura di sicurezza. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Generale Portolano squarcia il velo: “La difesa europea è un castello di carte”

