Scissione tutto sulla serie che ha reso grande Apple TV+

Nel panorama sempre più affollato dello streaming, Netflix ha da tempo assunto il ruolo del colosso da battere. Ma la concorrenza non resta certo a guardare: Amazon Prime Video, Disney+ e soprattutto Apple TV+ stanno combattendo con proposte sempre più ambiziose e originali, nel tentativo di ritagliarsi una propria identità riconoscibile. Per Apple TV+, il vero punto di svolta è arrivato tre anni dopo il debutto della piattaforma nel novembre 2019. È stato con Scissione ( Severance in originale), il thriller fantascientifico ideato da Dan Erickson e prodotto da Ben Stiller, che il servizio ha finalmente trovato la sua punta di diamante. 🔗 Leggi su Panorama.it

