Via libera al nuovo svincolo di Eboli | il plauso di Celano FI

"L’approvazione della convenzione tra Anas e RFI per la realizzazione del nuovo svincolo di Eboli sull’autostrada A2 rappresenta un risultato di straordinaria importanza per l’intera provincia di Salerno. Si tratta di un passo concreto verso un sistema infrastrutturale più moderno, sicuro e. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: eboli - svincolo - libera - plauso

Nuovo svincolo di Eboli, via libera alla convenzione Anas-Rfi: l'opera si farà - Sblocco definitivo per il nuovo svincolo di Eboli sull'autostrada A2 del Mediterraneo. La convenzione tra Anas e Rfi per la realizzazione dell'opera è stata approvata, come annunciato dal sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.

Via libera al nuovo svincolo di Eboli: il plauso di Celano (FI).

Eboli, lavori per il nuovo svincolo dell'A3: «Ma l’agrario non si ... - Questo l’esito dell’incontro tra l’amministrazione comunale di Eboli, rappresentata dal sindaco Mario Conte ... Da ilmattino.it

Eboli, schianto e caos sull'A2: lo svincolo nel mirino, si accelera per ... - L'ennesimo grave incidente stradale sull' A2 e sempre in prossimità del disgraziato svincolo per l'uscita di Eboli - Scrive ilmattino.it