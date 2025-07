Tragedia a Motta di Livenza | il patrigno di Kevin Anghele si toglie la vita poche ore dopo l’incidente

L’inseguimento e l’impatto mortale. Una tragedia nella tragedia. Altre parole non si potrebbero utilizzare per descrivere quanto accaduto nella serata di martedì 15 luglio 2025. Zdravko Subotic  , patrigno di Kevin Anghele  , 22enne morto in un rocambolesco incidente poche ore prima a Motta di Livenza, è stato trovato senza vita  nella sua casa di Oderzo. Il suo sarebbe stato un gesto estremo, dovuto al forte dolore causato dall’improvvisa scomparsa del figlioccio. Una drammatica fuga terminata in tragedia. Kevin Anghele, 23 anni, residente a Pordenone, era deceduto poche ore prima dopo essersi schiantato con l’auto durante un inseguimento dei carabinieri nella notte tra lunedì e martedì scorsi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Tragedia a Motta di Livenza: il patrigno di Kevin Anghele si toglie la vita poche ore dopo l’incidente

