4 vittime e una madre che lotta per la vita | incidente in A1 la famiglia tornava dalle vacanze

Con il decesso della piccola Summer, sale il già pesante bilancio dello scontro avvenuto sull'Autostrada del Sole tra Firenze e Bologna. L'auto su cui viaggiava una famiglia è stata travolta dal un camion. Si lavora sulla dinamica, resta in piedi l'ipotesi di un guasto della Panda su cui viaggiavano una donna, i genitori, la sorella e la figlia. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - 4 vittime e una madre che lotta per la vita: incidente in A1, la famiglia tornava dalle vacanze

Chi sono le quattro vittime dell'incidente in A1 - La notizia dell'incidente arriva a Gravellona Toce nel tardo pomeriggio di martedì 15 luglio. Riporta lanazione.it