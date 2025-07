Agenzia Gioventù inaugurata a Palermo la cittadella della Gioventù

Palermo, 16 lug. (askanews) – Dopo Caivano è il turno di Palermo. E’ infatti il capoluogo siciliano a ospitare la seconda “Cittadella della Gioventù”, iniziativa promossa dall’Agenzia Italiana per la Gioventù (AIG) che punta a trasformare luoghi ad alta complessità sociale in laboratori di cittadinanza, legalità e partecipazione. A partire da oggi fino a sabato, oltre 60 giovani, provenienti da tutta Italia e di età inferiore ai 30 anni, prenderanno parte a un’esperienza immersiva fatta di laboratori, workshop, dibattiti e confronti con istituzioni ed esperti, ma anche di momenti di memoria e impegno civile. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

