Coperchia | incontro pubblico per illustrare la messa in sicurezza del Vallone Tullio

Si terrĂ domani, giovedì 17 luglio, alle ore 19, presso la Nuova Piazzola Belvedere in via Piana presso la frazione Coperchia di Pellezzano, un incontro pubblico per illustrare la conclusione dei lavori di messa in sicurezza del “Vallone Tullio”, con i relativi interventi eseguiti.  Saranno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

