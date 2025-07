Andrea Mingardi | annunciate nuove date estive

Andrea Mingardi torna sul palco con una serie di appuntamenti live che lo porteranno in giro per l’Italia durante l’estate 2025. Lo spettacolo ripercorrerà oltre cinquant’anni di storie, eventi e cambiamenti, con l’esecuzione di brani di fama mondiale che ancora oggi sono punti di riferimento per tutti noi. Commenta il cantautore e showman bolognese: “È con vero piacere che annuncio il mio ritorno sul palco per una serie di appuntamenti, alcuni incentrati all’entertainment ed altri alla collaborazione con i miei musicisti storici. Vi aspetto quindi per queste date e per quelle che verranno!” CALENDARIO DEI CONCERTI: 19 Luglio – Ceriale (SV) 31 Luglio – Riccione, Piazza Ceccarini 11 Agosto – Ozzano dell’Emilia (BO) 13 Agosto – Fano (PU) 6 Settembre – Monteacuto delle Alpi (BO) 12 Settembre – Argenta (FE) Calendario in aggiornamento Attualmente, Andrea Mingardi è impegnato in diversi progetti, tra cui la scrittura di un nuovo libro di prossima pubblicazione, oltre a numerose altre iniziative artistiche che confermano la sua instancabile vena creativa. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

