CISAL Caserta e RSA IBG | La formazione rappresenta un passaggio cruciale

Tempo di lettura: < 1 minuto Il segretario generale della CISAL di Caserta, Ferdinando Palumbo, e la rappresentante sindacale aziendale della IBG S.p.A., Claudia Giannini, esprimono piena soddisfazione per l’impegno concreto profuso dalla direzione della nota azienda agroalimentare in materia di formazione professionale rivolta ai propri dipendenti. “Consideriamo la formazione non solo un’opportunitĂ di crescita individuale — dichiarano Palumbo e Giannini — ma un tassello essenziale nella costruzione di un ambiente lavorativo moderno, inclusivo e capace di valorizzare le competenze. IBG si distingue per un approccio responsabile, che mette al centro la persona e il suo sviluppo all’interno dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

