Harrison Ford Martin Scorsese e Ron Howard | gli over 80 di Hollywood conquistano gli Emmy

Non è mai troppo tardi. E se c'è una storia che lo dimostra alla perfezione è quella di Harrison Ford, Martin Scorsese e Ron Howard. A 83 anni i primi due, e a 71 il terzo, hanno ottenuto per la prima volta in carriera una candidatura agli Emmy, gli Oscar della televisione, segnando un traguardo storico in una stagione che celebra il talento senza età. Martin Scorsese e Ron Howard: l'esordio da attori agli Emmy. Uno dei momenti più emozionanti di questa edizione è stato immortalato in un fotogramma diventato virale: Martin Scorsese, seduto alla scrivania di un elegante salotto, si tiene la testa tra le mani, visibilmente commosso mentre ascolta le parole della figlia Francesca in videochiamata.

