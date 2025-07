Mario Kart World Carlo Vanzini commenta la modalità sopravvivenza nel nuovo trailer

È tempo di scendere in pista e accendere i motori con il nuovo spot dedicato a Mario Kart World, l’ultimo videogioco di corse di Nintendo che ha inaugurato il tanto atteso arrivo di Nintendo Switch 2. Una scarica di adrenalina che ha catturato anche l’entusiasmo del noto giornalista e commentatore sportivo Carlo Vanzini, voce italiana storica della Formula 1, il quale ha prestato la sua grande esperienza per seguire le prodezze del pilota Luigi nel nuovissimo soggetto dedicato all’ultimo capitolo della serie Mario Kart. Un connubio puntuale che ha immortalato l’energia dirompente dell’apripista di Nintendo Switch 2, come dichiarato dallo stesso Vanzini: “Mario Kart, da appassionato di corse, è uno di quei mondi che ti attrae, perché non solo devi andare veloce, ma hai mille astuzie da poter utilizzare contro gli avversari. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Mario Kart World, Carlo Vanzini commenta la modalità sopravvivenza nel nuovo trailer

In questa notizia si parla di: mario - kart - world - carlo

GTA 6 vale realmente un prezzo alto e non Mario Kart World, secondo un ex-Rockstar Games - La pubblicazione del nuovo trailer di GTA 6 ha infiammato il dibattito sul futuro dei videogiochi, non solo per la qualità visiva e tecnica mostrata, ma anche per il prezzo atteso al lancio.

Mario Kart World, Nintendo spiega perché non sono presenti personaggi da altre serie - Perché Mario Kart World non include personaggi di Zelda, Animal Crossing o altri celebri franchise Nintendo? A chiarirlo è stato direttamente Kosuke Yabuki, producer del gioco, che durante un’intervista ha voluto spiegare le ragioni dietro questa scelta ben precisa.

Mario Kart World ed i giochi da 80 dollari sono convenienti, secondo un ex dirigente di PlayStation - Il dibattito sui giochi venduti a 80 dollari è più acceso che mai, ma secondo Shuhei Yoshida, storico ex dirigente di PlayStation, il prezzo è giustificato – soprattutto se si parla di titoli come Mario Kart World.

Carlo Vanzini commenta un’appassionante gara in modalità Sopravvivenza di Mario Kart World, ora disponibile su Nintendo Switch 2! Vai su Facebook

Carlo Vanzini accende i motori su Mario Kart World!; Mario Kart World: la voce del telecronista Carlo Vanzini nel nuovo spot; EA SPORTS FC ha svelato ufficialmente la cover della Standard Edition di FC 26.

Mario Kart World: la voce del telecronista Carlo Vanzini nel nuovo spot - Nintendo Italia ha pubblicato un nuovo spot per Mario Kart World, con la voce del noto telecronista Carlo Vanzini. vgmag.it scrive

Mario Kart World: la nuovissima esclusiva Nintendo Switch 2 è in promozione su Amazon - Su Amazon, oggi, è disponibile una piccola ma interessante promozione su Mario Kart World, la nuovissima esclusiva Nintendo Switch 2. Come scrive multiplayer.it